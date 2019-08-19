Смоленщину посетит духовник Патриарха Кирилла
Смоленск посетит духовник Патриарха Кирилла, сообщает пресс-служба главы региона. Старец Илий проведет богослужения и пообщается с православными.
По словам сотрудников администрации, схиархимандрит, духовник Введенского монастыря Оптина Пустынь пробудет на Смоленщине три дня. 21 августа его встретят в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре, где состоится богослужение с участием митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, епископа Вяземского и Гагаринского Сергия, епископа Рославльского и Десногорского Мелетия и других представителей духовенства.
А 22-го в 09.00 представитель духовенства проведет Божественную литургию в Успенском соборе. Затем - в 12.00 - на Соборном холме старец встретится со смолянами.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о прибытии мощей святой Матроны Московской. Помолиться перед ковчегом можно было в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
ИСТОЧНИК KP.RU