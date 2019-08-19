2019-08-19T17:01:19+03:00
Общество

Смоленщину посетит духовник Патриарха Кирилла

Старец Илий проведет богослужения и пообщается с православными
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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Смоленск посетит духовник Патриарха Кирилла, сообщает пресс-служба главы региона. Старец Илий проведет богослужения и пообщается с православными.

По словам сотрудников администрации, схиархимандрит, духовник Введенского монастыря Оптина Пустынь пробудет на Смоленщине три дня. 21 августа его встретят в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре, где состоится богослужение с участием митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, епископа Вяземского и Гагаринского Сергия, епископа Рославльского и Десногорского Мелетия и других представителей духовенства.

А 22-го в 09.00 представитель духовенства проведет Божественную литургию в Успенском соборе. Затем - в 12.00 - на Соборном холме старец встретится со смолянами.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о прибытии мощей святой Матроны Московской. Помолиться перед ковчегом можно было в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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