2019-08-20T09:06:01+03:00
Происшествия

В Смоленске в ДТП попал автомобиль скорой помощи

Очевидцев просят помочь найти виновного в аварии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске в ДТП попал автомобиль скорой помощи, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло вечером 19 августа на перекрестке улиц Шевченко-Румянцева – скорая угодила передней частью машины в бок «Нивы Шевроле». Очевидцев происшествия просят помочь найти виновного в аварии.

Автомобилисты посоветовали участнику ДТП обратиться к сотрудникам полиции, ведь на перекрёстке установлены их камеры. В ответ автор сообщения заметила, что в момент столкновения они не работали.

О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее в Смоленске маму с малышом едва не сбили на «зебре». Водитель кроссовера не уступил дорогу женщине с ребенком. Позднее появилась информация о том, что следственный комитет проверит работу скорой в Смоленской области. Жители Темкино пожаловались, что врачей приходится ждать несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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