СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-21T15:04:51+03:00

Официального заявления в правоохранительные органы от местных жителей пока не поступало

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Полицейские проверят информацию о педофиле в Сафонове, сообщает пресс-служба областного УМВД.

- В межмуниципальный отдел МВД России «Сафоновский» не поступало заявлений и сообщений от граждан о действиях педофила. Полиция проверит информацию, размещенную в социальных сетях, - сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» представители ведомства.

Напомним, ранее появилась информация, что в Сафонове неизвестный мужчина пристает к людям и делает предложения интимного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU