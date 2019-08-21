Полицейские проверят информацию о педофиле в Сафонове
Официального заявления в правоохранительные органы от местных жителей пока не поступало
ФОТО: pixabay.com.
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Полицейские проверят информацию о педофиле в Сафонове, сообщает пресс-служба областного УМВД.
- В межмуниципальный отдел МВД России «Сафоновский» не поступало заявлений и сообщений от граждан о действиях педофила. Полиция проверит информацию, размещенную в социальных сетях, - сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» представители ведомства.
Напомним, ранее появилась информация, что в Сафонове неизвестный мужчина пристает к людям и делает предложения интимного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU