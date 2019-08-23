СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-23T07:58:19+03:00

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Поиски пропавшей девочки-подростка завершены в Смоленске, сообщает ПСО «Сальвар». Ребенка удалось найти благодаря соцсетям.

- Благодарим всех за репосты, именно благодаря им поиск завершился так быстро, - написали добровольцы.

Сообщается, что с Яной Гришиной все в порядке и ее жизни ничего не угрожает. Где подросток пропадала два дня, и почему не выходила на связь с родителями не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU