Поиски пропавшей девочки-подростка завершены в Смоленске
Ребенка удалось найти благодаря соцсетям
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
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Поиски пропавшей девочки-подростка завершены в Смоленске, сообщает ПСО «Сальвар». Ребенка удалось найти благодаря соцсетям.
- Благодарим всех за репосты, именно благодаря им поиск завершился так быстро, - написали добровольцы.
Сообщается, что с Яной Гришиной все в порядке и ее жизни ничего не угрожает. Где подросток пропадала два дня, и почему не выходила на связь с родителями не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU