СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-23T10:12:11+03:00

Ребенок удрал от бабушки в Промышленном районе

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В Смоленске сбежал 4-летний мальчик, сообщает ПСО «Сальвар». Ребенок удрал от бабушки в районе электротехнического завода на улице Крупская в девятом часу вечера 22 августа.

Оперативно на поиск ребенка были организованы несколько экипажей добровольцев. Однако их выезд не потребовался – через 40 минут мальчика нашли невредимым.

Ранее в Смоленске также успешно завершились поиски девочки-подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU