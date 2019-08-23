В Смоленске сбежал 4-летний мальчик
Ребенок удрал от бабушки в Промышленном районе
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленске сбежал 4-летний мальчик, сообщает ПСО «Сальвар». Ребенок удрал от бабушки в районе электротехнического завода на улице Крупская в девятом часу вечера 22 августа.
Оперативно на поиск ребенка были организованы несколько экипажей добровольцев. Однако их выезд не потребовался – через 40 минут мальчика нашли невредимым.
Ранее в Смоленске также успешно завершились поиски девочки-подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU