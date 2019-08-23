В Сафоново задержали мужчину, пристававшего к ребенку
Подозреваемый в развратных действиях доставлен к следователю
ФОТО: из архива регионального погрануправления.
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В Сафоново задержали мужчину, пристававшего к ребенку, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Подозреваемый в развратных действиях доставлен к следователю.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в райцентре мужчина приставал к мальчику, но тому удалось убежать.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU