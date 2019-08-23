СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-23T10:37:55+03:00

Подозреваемый в развратных действиях доставлен к следователю

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В Сафоново задержали мужчину, пристававшего к ребенку, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Подозреваемый в развратных действиях доставлен к следователю.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в райцентре мужчина приставал к мальчику, но тому удалось убежать.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU