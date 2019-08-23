СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-23T16:57:09+03:00

Новый асфальт появится на участке протяженностью почти 3,5 км

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В Смоленской области отремонтируют дорогу Анастасино-Дивасы, сообщает паблик «Дороги Смоленской области» соцсети ВКонтакте. До конца 2019 года новый асфальт появится на участке протяженностью почти 3,5 км. Также в рамках госзадания вдоль дороги будут отремонтированы тротуары.

Сообщается, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Ремонт дороги, фактически связывающей областной центр с федеральной трассой М1, проведут сотрудники «Смоленскавтодор», - говорится в сообщении.

Ранее городские власти сообщали, что в областном центре завершился ремонт на семи улицах.

В настоящее время отдельное внимание уделяют новой дороге, которая соединит микрорайон Алтуховка с Киселевкой. На объекте бригады проводят подготовительные работы перед укладкой первого слоя асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU