В Смоленской области отремонтируют дорогу Анастасино-Дивасы
В Смоленской области отремонтируют дорогу Анастасино-Дивасы, сообщает паблик «Дороги Смоленской области» соцсети ВКонтакте. До конца 2019 года новый асфальт появится на участке протяженностью почти 3,5 км. Также в рамках госзадания вдоль дороги будут отремонтированы тротуары.
Сообщается, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Ремонт дороги, фактически связывающей областной центр с федеральной трассой М1, проведут сотрудники «Смоленскавтодор», - говорится в сообщении.
Ранее городские власти сообщали, что в областном центре завершился ремонт на семи улицах.
В настоящее время отдельное внимание уделяют новой дороге, которая соединит микрорайон Алтуховка с Киселевкой. На объекте бригады проводят подготовительные работы перед укладкой первого слоя асфальта.
ИСТОЧНИК KP.RU