В Смоленске начался ремонт заездных карманов на проспекте Гагарина
В Смоленске начался ремонт заездных карманов на проспекте Гагарина, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В связи с началом работ автомобилистов просят не парковаться на участке от площади Победы до улицы Николаева.
Между тем, в администрации отмечают, что на нечетной стороне дороги (по стороне ТЦ «Юнона») завершена укладка асфальта и дорога открыта для проезда.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в Смоленске уволен глава комитета по транспорту. Сергей Корецкий теперь будет работать в МБУ «СпецАвто».
Также ранее стало известно, что в областном центре могут появиться три новые улицы. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU