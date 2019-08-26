2019-08-26T17:00:21+03:00
Общество

В Смоленске начался ремонт заездных карманов на проспекте Гагарина

Автомобилистов попросили не парковаться на участке от площади Победы до улицы Николаева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.ФОТО: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.
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В Смоленске начался ремонт заездных карманов на проспекте Гагарина, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В связи с началом работ автомобилистов просят не парковаться на участке от площади Победы до улицы Николаева.

Между тем, в администрации отмечают, что на нечетной стороне дороги (по стороне ТЦ «Юнона») завершена укладка асфальта и дорога открыта для проезда.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в Смоленске уволен глава комитета по транспорту. Сергей Корецкий теперь будет работать в МБУ «СпецАвто».

Также ранее стало известно, что в областном центре могут появиться три новые улицы. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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