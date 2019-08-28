Ночью в центре Смоленска сгорела иномарка
Поврежден двигатель и салон машины
ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС России.
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Ночью в центре Смоленска сгорела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. «Шевроле круз» была припаркована на улице Коненкова.
- Прибывшие расчеты оперативно потушили огонь, обошлось без пострадавших, - отметили в ведомстве.
Тем не менее машину будет сложно восстановить – у нее сгорел мотор и поврежден салон. Специалисты пока не установили точную причину ЧП.
Ранее по Смоленской области прокатилась волна пожаров, в которых страдал сельскохозяйственный транспорт. Один из таких случаев произошел под Смоленском – сгорел экскаватор-погрузчик.
ИСТОЧНИК KP.RU