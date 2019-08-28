2019-08-28T11:02:22+03:00
Происшествия

Ночью в центре Смоленска сгорела иномарка

Поврежден двигатель и салон машины
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ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС России.ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС России.
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Ночью в центре Смоленска сгорела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. «Шевроле круз» была припаркована на улице Коненкова.

- Прибывшие расчеты оперативно потушили огонь, обошлось без пострадавших, - отметили в ведомстве.

Тем не менее машину будет сложно восстановить – у нее сгорел мотор и поврежден салон. Специалисты пока не установили точную причину ЧП.

Ранее по Смоленской области прокатилась волна пожаров, в которых страдал сельскохозяйственный транспорт. Один из таких случаев произошел под Смоленском – сгорел экскаватор-погрузчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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