2019-08-30T14:07:27+03:00
Общество

В Смоленске появятся три новые улицы

Решение принято на сессии горсовета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске появятся три новые улицы, сообщает корреспондент «Комсомольской правда» – Смоленск» со ссылкой на решение депутатов, принявших решение на очередной сессии регионального парламента.

Светлой решили назвать улицу от дома №74 по Рыленкова до границы города, Пограничников – от дома №24а по улице Андрусовской до пересечения с Попова. А 100-летия Комсомола - участок 750 м от Киевского шоссе на восток.

Ранее в Смоленске назвали одну из улиц в районе Краснинского шоссе в честь Альберта Иванова. Инициатором выступил губернатор Алексей Островский.

Также наше издание сообщало, что в настоящее время идет строительство дороги, которая соединит Алтуховку с Промышленным районом города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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