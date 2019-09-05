Новым замгубернатора Смоленской области назначен Геннадий Наумов
Новым замгубернатора Смоленской области назначен Геннадий Наумов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Приказ подписал глава региона Алексей Островский.
Геннадий Владимирович родился на Смоленщине в 1982 году, имеет два высших образования. В областной администрации работает с 2012 года.
Сообщается, что Геннадий Наумов будет координировать и контролировать деятельность департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, государственного строительного и технического надзора, департамента по транспорту и дорожному хозяйству, а также по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.
Ранее был назначен еще один заместитель главы региона - Юрий Свириденков.
В конце августа глава региона расторг трудовые договора с Русланом Черных и Анной Кожуриной.
- Решение принято из-за угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках нацпроектов, которые курировали бывшие сотрудники администрации, - сообщают сотрудники пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU