2019-09-05T12:15:09+03:00
Политика

Новым замгубернатора Смоленской области назначен Геннадий Наумов

Приказ подписал глава региона Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба обладминистрации.ФОТО: пресс-служба обладминистрации.
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Новым замгубернатора Смоленской области назначен Геннадий Наумов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Приказ подписал глава региона Алексей Островский.

Геннадий Владимирович родился на Смоленщине в 1982 году, имеет два высших образования. В областной администрации работает с 2012 года.

Сообщается, что Геннадий Наумов будет координировать и контролировать деятельность департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, государственного строительного и технического надзора, департамента по транспорту и дорожному хозяйству, а также по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

Ранее был назначен еще один заместитель главы региона - Юрий Свириденков.

В конце августа глава региона расторг трудовые договора с Русланом Черных и Анной Кожуриной.

- Решение принято из-за угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках нацпроектов, которые курировали бывшие сотрудники администрации, - сообщают сотрудники пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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