СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-09T06:49:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале первого часа ночи 8 сентября на улице Юрьева.

По словам спасателей, прибывшие на место пожарные расчеты оперативно сформировали несколько звеньев газодымозащитной службы и незамедлительно приступили к эвакуации жильцов.

- Всего по лестнице эвакуировано 16 человек, пять из которых выведены при помощи спасательных устройств, т.к. здание заполнялось едким дымом, - сообщили в МЧС. - В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1963 года рождения.

Сообщается, что одна из комнат четырехкомнатного блока на девятом этаже выгорела полностью. Специалисты предполагают, что пожар мог произойти по электротехнической причине.

Ранее в Смоленском районе соседи спасли из горящего дома двух детей и женщину. Загорелся первый этаж кирпичного коттеджа.

ИСТОЧНИК KP.RU