Жительница Смоленской области едва не лишилась отдыха из-за долгов
Женщина задолжала кредитной организации 160 тысяч рублей
ФОТО: из архива регионального УФССП.
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Жительница Смоленской области едва не лишилась отдыха из-за долгов, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Женщина задолжала кредитной организации 160 тысяч рублей.
Собираясь на отдых, должница узнала о наложенных на нее санкциях, среди которых был запрет на выезд из страны, и погасила долг.
Ранее другая смолянка неоднократно меняла фамилию, чтобы не расплачиваться по счетам. А житель области задолжал ребенку более 350 тыс. рублей. Мужчина официально не работает, но обещает исправиться.
ИСТОЧНИК KP.RU