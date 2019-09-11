2019-09-11T08:44:10+03:00
Общество

Жительница Смоленской области едва не лишилась отдыха из-за долгов

Женщина задолжала кредитной организации 160 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива регионального УФССП.ФОТО: из архива регионального УФССП.
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Жительница Смоленской области едва не лишилась отдыха из-за долгов, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Женщина задолжала кредитной организации 160 тысяч рублей.

Собираясь на отдых, должница узнала о наложенных на нее санкциях, среди которых был запрет на выезд из страны, и погасила долг.

Ранее другая смолянка неоднократно меняла фамилию, чтобы не расплачиваться по счетам. А житель области задолжал ребенку более 350 тыс. рублей. Мужчина официально не работает, но обещает исправиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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