В Смоленске ограничат движение на время велопарада

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-14T13:11:26+03:00

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В Смоленске ограничат движение транспорта на время вечернего велопарада, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Временные дорожные знаки появятся на шести улицах столицы региона 14 сентября.

Сообщается, что проезд для машин будет закрыт с 20.30 до 21.30 по проспекту Гагарина (от улицы Кирова до площади Победы), улицам Нормандия-Неман (от улицы Нахимова до улицы Николаева), Кирова (от улицы Николаева до проспекта Гагарина), Дзержинского (от площади Победы до улицы Октябрьской Революции), Коммунистической (от улицы Октябрьской Революции до улицы Глинки), Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Ленина).

Напомним, сбор участников акции состоится в 19.30 у ДК «Шарм». Велосипедистам предстоит преодолеть участок в 5,5 км. Планируется, что в гонке примет участие глава региона Алексей Островский. Участников просят оборудовать транспортные средства фонарями и надеть одежду с светоотражателями.

По традиции после заезда состоится развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU