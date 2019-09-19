2019-09-19T09:15:43+03:00
Общество

В Смоленске пройдет Всемирный день чистоты

В рамках акции добровольцы уберут Реадовский парк и Владимирскую набережную
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пройдет Всемирный день чистоты.В Смоленске пройдет Всемирный день чистоты.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пройдет Всемирный день чистоты, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В рамках акции добровольцы уберут Реадовский парк и Владимирскую набережную.

Принять участие в большом субботнике, который состоится уже в это воскресенье, 22 сентября, могут все желающие. О том, что нужно приносить с собой, можно узнать по телефону - 8-950-708-19-52.

Ранее в Смоленске снова зажгли вечный огонь. На Кургане Бессмертия завершены ремонтные работы. В центре Смоленска очистили от надписей подземный переход.

Также накануне празднования 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков были приведены в порядок воинские захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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