СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-20T10:18:53+03:00

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Средневековое кладбище нашли археологи у крепостной стены в Смоленске, сообщает «ГТРК Смоленск». Захоронение, обнаруженное у башни Веселуха, может относиться к XIII-XVI векам.

– Захоронение весьма обширное, протяженностью около 300 метров, растянулось оно от Веселухи до башни Позднякова. Раньше о нем никто не знал, – говорит сотрудник московского Института археологии РАН Иван Ершов, отмечая, что это самое большое кладбище, которое попало в руки археологов.

Находка уже вызвала дискуссию в научных кругах. Впереди – подробные исследования.

Отметим, кладбище обнаружено во время исследования стены, которую готовят к реставрации. По словам исследователей, фундамент этого участка также нуждается в укреплении. К обновлению одной из башен уже приступили. На Громовой планируется убрать трещины и заменить крышу . Сообщается, что рабочие постараются заменить кладку там, где это представляется возможным. Старый разрушенный кирпич заменят на новый.

А летом 2019 года в столице региона были обнаружены останки французского генерала, друга Наполеона - Сезара Шарля Этьена Гюдена. Позднее в Москве прошла пресс-конференция Российского военно-исторического общества, посвященная судьбе того, что было найдено в ходе экспедиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/733140" frameborder="0"></iframe> В Смоленске у крепости найдено огромное средневековое кладбище.ВИДЕО: телеканал «ГТРК Смоленск».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU