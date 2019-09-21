СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-21T10:45:55+03:00

Увидеть яркий фейерверк можно будет на массовом поле и площади Ленина

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Смолянам на День города покажут музыкально-пиротехническое шоу, сообщают сотрудники городской администрации. Увидеть яркий фейерверк можно будет на массовом поле и площади Ленина.

- Это лучшие места для обзора, - отмечают в администрации.

До яркого представления состоится огненно-пиротехническая инсталляция и файер-шоу от «BF-show». Ознакомиться с полной программой празднования Дня города можно здесь.

Напомним, в течении дня 21 сентября в областном центре пройдут концерты, выставки и мастер-классы. А в сам праздник, 25-го, запланировано проведение митинга и увлекательной для смолян и гостей города акции с участием народных коллективов города, которые сделают экскурс в биографию знаменитых и выдающихся людей Смоленщины, выступят с номерами и проведут викторину.

ИСТОЧНИК KP.RU