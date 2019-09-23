СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-23T11:06:16+03:00

Пользователи соцсетей пишут, что молодому парню отрезали голову и выбросили мусорный бак

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Полиция опровергла сообщение о жестоком убийстве в Сафонове. Утром 23 сентября аноним сообщил в паблике «Подслушано Сафоново» ВКонтакте о расправе над молодым человеком. Сообщается, что в мусорном баке микрорайона Южный была обнаружена голова жертвы.

«Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе областного УМВД сообщили, что в сводках нет информации о данном происшествии.

Ранее маленькие дети едва не погибли в горящей квартире в Вязьме. Мама выставила малышей на подоконник, откуда их забрали соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU