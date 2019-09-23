2019-09-23T14:11:49+03:00
Происшествия

В Смоленской области сотрудникам МУПа задолжали более 40 тысяч рублей

Глава предприятия получил штраф
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области сотрудникам МУПа задолжали более 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Глава муниципального предприятия «Источник» Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района не доплатил четырем работникам за июнь 2019 года 44 тысячи рублей, отмечают в ведомстве. В результате рассмотрения дела об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства руководитель оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее в Смоленской области работникам завода вернули многомиллионные долги по зарплате. Директор завода «ВЭТЗ-Рус» рассчитался с сотрудниками после встречи с руководством СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, о проблемах жителей Вязьмы стало известно в мае 2019 года. Работники завода пожаловались в следственный комитет на то, что не получают зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня
Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября
Полиция опровергла сообщение о жестоком убийстве в Сафонове
В Смоленске бетонные блоки высыпались на дорогу и создали пробку
В Смоленске подземный переход снова разрисовали
В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше завода лису
На Смоленщине стали чаще болеть гриппом и ОРВИ
В Смоленске водитель маршрутки ищет дом для котят
Смолянка осталась в шаге от победы в телешоу на федеральном ТВ
В Смоленске отметили День города
В Смоленске ночью сгорели три машины
Смолянам на День города покажут музыкально-пиротехническое шоу
Вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске
Отопительный сезон-2019/2020 в Смоленске начнется до 1 октября
В Смоленске обновлен сервис «Уплата налогов и пошлин»
Маленькие дети едва не погибли в горящей квартире в Вязьме
Незаконно установленный ларек с колбасой снесут в Смоленске
Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя
Две машины горели ночью в Смоленске
Два лося, кабан и медведь попали под колеса машин в Смоленской области
Средневековое кладбище нашли археологи у крепостной стены в Смоленске
В Смоленске пройдет акция «Ночь искусств»
В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП
В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца»
В Смоленске новые деревья высадили на улице 25 Сентября
МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области