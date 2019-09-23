СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-23T14:11:49+03:00

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В Смоленской области сотрудникам МУПа задолжали более 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Глава муниципального предприятия «Источник» Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района не доплатил четырем работникам за июнь 2019 года 44 тысячи рублей, отмечают в ведомстве. В результате рассмотрения дела об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства руководитель оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее в Смоленской области работникам завода вернули многомиллионные долги по зарплате. Директор завода «ВЭТЗ-Рус» рассчитался с сотрудниками после встречи с руководством СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, о проблемах жителей Вязьмы стало известно в мае 2019 года. Работники завода пожаловались в следственный комитет на то, что не получают зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU