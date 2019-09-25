В Смоленске ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосетей

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-25T06:25:39+03:00

Временные знаки будут действовать почти три недели

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В Смоленске ограничат движение транспорта из-за аварийного ремонта теплосетей у дома №8б по Краснинскому шоссе, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Временные знаки будут действовать почти три недели – с 25 сентября по 14 октября.

Сотрудники пресс-службы ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» приносят извинения за доставленные неудобства.

Между тем, сегодня, 25 сентября, в столице региона начинается отопительный сезон. Первыми тепло получат социальные учреждения. Ранее сотрудники ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» сообщили об изменении в оплате квитанций.

ИСТОЧНИК KP.RU