2019-09-25T08:36:07+03:00
Происшествия

Несколько ДТП привели в пробке на Медгородске в Смоленске

Аварии застопорили движение в районе вуза и ТЦ «Империя»
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Несколько ДТП и сломанный троллейбус на дороге привели в пробке на Медгородске в Смоленске, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Автомобилисты отмечают, что есть небольшой затор по направлению к улице Крупская, а также на выезде с улицы Конева к ТЦ «Империя». В авариях никто не пострадал. Во всех случаях машинам причинены незначительные повреждения.

Ранее стало известно об ограничении движение транспорта в районе дома №8б по Краснинскому шоссе. Искать объезд придется почти три недели – с 25 сентября по 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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