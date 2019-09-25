2019-09-25T10:21:29+03:00
Происшествия

Почтовое отделение сгорело в Смоленской области

Пожар мог произойти из-за проблем с электрикой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Почтовое отделение сгорело в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в деревне Слойково Дорогобужского района в ночь на 25 сентября. Огонь заметила сторож администрации сельского поселения. Выглянув окно, женщина увидела языки пламени на крыше соседнего здания и вызвала пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев с почты рухнула крыша.

- Одноэтажное деревянное строение отстоять не удалось. Здание почты полностью выгорело изнутри, - сообщили в МЧС.

Пожар мог произойти из-за проблем с электрикой, считают в ведомстве.

Ранее в Смоленске ночью сгорели три машины - AUDI A3, Ford Focus и Renault Symbol. Специалисты считают, что иномарки загорелись не сами. Детали предстоит выяснить полицейским. А в Вязьме маленькие дети едва не погибли в горящей квартире. Мама выставила малышей на подоконник, откуда их забрали соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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