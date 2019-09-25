Почтовое отделение сгорело в Смоленской области
Почтовое отделение сгорело в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в деревне Слойково Дорогобужского района в ночь на 25 сентября. Огонь заметила сторож администрации сельского поселения. Выглянув окно, женщина увидела языки пламени на крыше соседнего здания и вызвала пожарных.
К моменту прибытия огнеборцев с почты рухнула крыша.
- Одноэтажное деревянное строение отстоять не удалось. Здание почты полностью выгорело изнутри, - сообщили в МЧС.
Пожар мог произойти из-за проблем с электрикой, считают в ведомстве.
Ранее в Смоленске ночью сгорели три машины - AUDI A3, Ford Focus и Renault Symbol. Специалисты считают, что иномарки загорелись не сами. Детали предстоит выяснить полицейским. А в Вязьме маленькие дети едва не погибли в горящей квартире. Мама выставила малышей на подоконник, откуда их забрали соседи.
ИСТОЧНИК KP.RU