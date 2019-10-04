2019-10-04T14:08:37+03:00
Происшествия

В Смоленской области задержан курьер с крупной партией наркотика

39-летний мужчина перевозил сумку со 100 свертками запрещенного препарата
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленской области задержан курьер с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба областного УМВД. 39-летний мужчина был задержан бойцами спецназа на трассе «Москва-Минск». При себе у него была сумка со 100 свертками запрещенного препарата. Сообщается, что реализовать пакетики планировалось бесконтактным способом.

- Общая масса вещества составила 170 грамм. Подозреваемый находится под стражей. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере ему грозит до 20 лет тюрьмы, - сообщили в полиции.

Ранее «КП» сообщала, что за 8 месяцев 2019 года в Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ. Помещения, где употребляли наркотики, были пресечены в Смоленске, Десногорске, Рославле, Ярцево, Вязьме, Смоленском районе. Об одном из таких мест ранее писала "Комсомолка". Квартира, где собирались наркозависимые люди, находилась в самом центре столицы региона - на улице Октябрьская революция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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