В Смоленске подрежут деревья
Работы пройдут в Ленинском и Промышленном районах города
В Смоленске подрежут деревья.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске подрежут деревья, сообщают представители городской администрации. Таким образом, по словам сотрудников пресс-службы, растениям будет придан более ухоженный вид.
В администрации отмечают, что обрезка деревьев пройдет на двух улицах – Мира и Пригородной. Всего планируется "навести красоту" на более 60 старых растениях.
В настоящее время в столице региона благоустраивают пешеходную зону на переулке Зои Космодемьянской: рабочие убрали старый асфальт и выложили дорожки плиткой.
ИСТОЧНИК KP.RU