СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-08T17:28:57+03:00

Работы пройдут в Ленинском и Промышленном районах города

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В Смоленске подрежут деревья, сообщают представители городской администрации. Таким образом, по словам сотрудников пресс-службы, растениям будет придан более ухоженный вид.

В администрации отмечают, что обрезка деревьев пройдет на двух улицах – Мира и Пригородной. Всего планируется "навести красоту" на более 60 старых растениях.

В настоящее время в столице региона благоустраивают пешеходную зону на переулке Зои Космодемьянской: рабочие убрали старый асфальт и выложили дорожки плиткой.

ИСТОЧНИК KP.RU