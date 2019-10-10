2019-10-10T16:58:33+03:00
Общество

В Смоленске на ремонт крестной стены потратят 20 млн рублей

Объявлен тендер по выбору подрядчика на проведение противоаварийных работ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на ремонт крестной стены потратят 20 млн рублей.В Смоленске на ремонт крестной стены потратят 20 млн рублей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На ремонт смоленской крепости потратят 20 млн рублей. ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» объявило тендер на проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения. Речь идет об участках памятника на улицах Октябрьской Революции, Дзержинского, пл. Победы, Соболева, Студенческой, Тимирязева и на территории ЦПКиО «Лопатинский сад».

Стоимость работ оценивается в 20 млн 167 тыс. 772 рубля. Заявки принимаются до 1 ноября 2019 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2021-2025 годах пройдут масштабные работы по обновлению крепостной стены. В ходе реставрации планируется восстановление зубцов на пряслах, подпорных столбов, внутренних помещений башен и обновление кровли. Шла речь, что проектно-сметная документация будет разработана по 22 объектам. Кстати, отдельные башни и прясла планируют открыть для посещения туристов.

Также в настоящее время проходят работы по обновлению Громовой башни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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