2019-10-18T13:48:15+03:00
Общество

Власти Смоленска опровергли слухи о вырубке 150 деревьев на улице Николаева

Зеленую зону ждет масштабное озеленение, заверили в администрации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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Власти Смоленска опровергли слухи о вырубке 150 деревьев на улице Николаева. Официальное заявление пресс-службы городской администрации появилось в официальном паблике структуры ВКонтакте днем 18 октября.

- Спешим заверить, что на сегодняшний день ни о какой вырубке тех 150 деревьев по улице Николаева речи не идет. Более того, предусмотрена пересадка 76 деревьев, высадка 89 новых деревьев, а также высадка 346 кустарников, - сообщили в администрации.

Ранее глава Смоленска обсудил с активистами реконструкцию улицы. Общественники высказались против вырубки деревьев, а также попросили выделить велодорожку и оградить трамваи бетонными блоками. Позднее проект изучили эксперты по заказу властей и также порекомендовали организовать на улице «выделенку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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