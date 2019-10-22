Более 6 тысяч человек останутся без горячей воды и тепла в Смоленске

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-22T08:19:53+03:00

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Более 6 тысяч человек, Больница Медицинской реабилитации, машиностроительный техникум, Учебный центр, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, дома и предприятия останутся без горячей воды и отопления в Смоленске. 22 октября «Квадра» проведет очередной ремонт теплосетей. В зону отключения попал Промышленный район города.

Отключение произойдет по следующим адресам:

ул. Шевченко (дома с 61 по 91а по нечетной стороне); ул. Бабушкина, 3а; ул. Юбилейная, 2, 4; ул. Смольянинова, 1, 5; ул. Индустриальная 9а.

В пресс-службе компании сообщили, что вода будет возвращена в течение дня. В региональном МЧС обозначили дату подачи ресурса - не ранее 20.00. В ведомстве сообщают, что причина отключения - проведение ремонтных работ по устранению утечки сетевой воды.

Ранее ряд жителей областного центра пожаловались на отсутствие отопления. Тело в их дома не поступило с начала отопительного сезона – 25 сентября. Власти назвали причины, в ближайшее время недостаток планируют устранить.

Кроме того, в Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков в СМУП «ВЦ ЖКХ». Получатели квитанций могут сообщить о потребленных кубах по телефону через звонок, смс и по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU