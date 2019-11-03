СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-03T09:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоленскую крепостную стену сделают единым музейным комплексом. В Минкульте подвели итоги конкурса концепций музеефикации и созданию на ее базе музея-заповедника.

Большинством голосов была выбрана концепция начальника отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области Сергея Пиляка. Планируется все части крепости объединить в единое целое, сделать несколько выставочных пространств, а также единый туристический маршрут.

В частности, между башнями Веселуха и Никольскими воротами предлагается создать небольшой музей под открытым небом, западный участок - использовать для размещения Музея государственных проектов и мультимедийной экспозиции «Кремли и крепости России», а также Всероссийского методического центра музеефикации памятников фортификационного зодчества. Северный участок, примыкающий к набережной, намерены отреставрировать и благоустроить прилегающую территорию. В перспективе на этой площадке могут появиться мини-гостиница и рестораны.

- Это памятник обладает колоссальным потенциалом, который практически не используется. Между тем, у него есть широкие возможности для того, чтобы вывести Смоленск на новый этап развития туризма и культуры, - уверен Сергей Пиляк.

Ранее сообщалось, что на реставрацию Смоленской крепости выделят 1,1 миллиарда рублей. Из них 400 млн запланировали на 2019 год и по 350 миллионов в 2020-2021 годы.

Также дизайнеры на макетах показали, как связать весь периметр крепостной стены там, где сохранились прясла и башни, с уже утраченной частью - в единую систему. Например, в районе улицы Соболева предлагается разбить сквер с лавочками и фонарями, который бы украсил очередной арт-объект. А на участок крепостной стене со стороны улицы Дзержинского нанести фрагмент битвы за город.

ИСТОЧНИК KP.RU