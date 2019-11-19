2019-11-19T09:40:55+03:00
Общество

В Смоленске построят сквер на космическую тематику

Благоустроенная территория появится на месте сквера, носящего имя первого космонавта, на проспекте Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: visitsmolensk.ru.Фото: visitsmolensk.ru.
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В Смоленске построят сквер на космическую тематику. Расположится он с двух сторон проспекта Гагарина – на месте сквера первому космонавту и на территории через дорогу. Также будет приведена в порядок парковка у СИЗО. К работам планируют приступить в этом году, завершить - в 2021-м.

- Работы планируется провести к празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос, которое отметят в 2021 году, - сообщили в городской администрации.

Сообщается, что скверы будут благоустроены в общей концепции единого комплекса.

Выполнять благоустройство территорий будут за федеральный счет.

В настоящее время подходит к концу голосование за скверы, которые планируют благоустроить в 2020 году. Отдать свой голос за сквер можно до 22 ноября.

А на улице Шевченко продолжается ремонт трамвайных путей. Накануне рабочие приступили к укладке шпал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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