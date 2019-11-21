СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-21T08:30:15+03:00

Скульптура будет представлять собой копилку, куда все неравнодушне люди могут опустить деньги для помощи бездомным животным

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В Смоленске решили установить памятнику Полкану, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Ориентировочно монумент верной собаке, защитнику города появится через год. Скульптура будет представлять собой копилку, куда все неравнодушне люди могут опустить деньги для помощи бездомным животным.

Выполнять трудоемкую работу будет Александр Ларюцкий, знакомый жителям по работам из металла, некоторые из его работ можно встретить в Лопатинском саду.

Одно из рассматриваемых мест – крупная пешеходная артерия - улица Октябрьской революции.

Деньги на возведение памятника будут собирать сами смоляне.

Напомним, бездомный пес Полкан был найден мертвым в начале ноября 2019 года. Бездомный метис больше года жил и охранял центральный парк города.О метисе Полкане смоляне узнали осенью 2018 года. Животное обосновалось около здания городской администрации. Прежнее руководство города не стало выгонять 45-ти килограммового метиса и распорядилось, чтобы собаке сделали будку.

ИСТОЧНИК KP.RU