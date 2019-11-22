2019-11-22T07:19:41+03:00
Общество

Смоляне напуганы стаей огромных бродячих собак

Люди писали жалобы и просили решить вопрос, но животных не удалось поймать
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Смоляне напуганы стаей огромных бродячих собак: животные поселились за домом №44 по улице Крупской. Сначала псов было несколько, но потом у них появились щенки и ходить по микрорайону стало вдвойне страшнее, пишет смолянка в паблике «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Теперь малыши выросли и огромной стаей бродят вместе со взрослыми в поисках еды.

- Днём они прячутся, как только темнеет вылезают, забегают в соседние дворы, страшно ходить, собаки большие, рычат и лаят, - пишет автор.

- Писала я насчет этих собак в администрацию. Администрация переадресовала в службу ветеринарии на Фрунзе. На днях пришел ответ: выезжали. Нашли одну собаку. Отловили. Стерилизуют, привьют. Через 10 дней вернут на место отлова. Кроме одной собаки, сказали, там никого нет. Вот и вся история. Мне тоже страшно. Потому что это неуправляемая стая, - отмечает другая смолянка.

- Я прохожу мимо с собакой и на нас бросаются, приходится носить с собой шокер, - пишет третья.

Пользователи соцсети призывают людей не отчаиваться и добиваться отлова и стерилизации животных.

Ранее в Смоленске собака покусала 3-летнюю девочку. Медики наложили множественные швы на голову и лицо ребенка. Инцидент произошел на пешеходном переходе от военной академии к «Магниту», что на улице Лавочкина, в районе 20.00 18 мая.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что памятнику бездомному псу Полкану все таки установят. Собирать деньги на скульптуру-копилку будут неравнодушные смоляне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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