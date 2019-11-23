СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-23T14:05:34+03:00

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В Смоленске готовят к открытию губернаторский каток, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Ледовую арену начали заливать водой.

Ранее на площади Ленина были установлены домики для переодевания и проката инвентаря. Стоит отметить, что в этом году ледовую арену готовят раньше, чем в прошлом году. Напомним, в прошлом году главный каток города заработал 19 декабря.

Планируется, что катание на площади Ленина будет бесплатным. Прокатиться на катке можно будет совсем скоро - синоптики сообщают, что до конца недели и в начале следующей в регионе будет морозно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU