СЕГОДНЯ 06:46 2019-11-26T06:46:03+03:00

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Главный архитектор города назначен в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Кресло руководителя занял Николай Васнецов.

Глава Смоленска Андрей Борисов рассказал, что перед архитектором стоит задача перевести работу в части внешнего облика города, качества, продуманности и комфорта городской среды на новый уровень.

Новому руководителю недавно исполнилось 59 лет. Он высшее образование, окончил Московский архитектурный институт. Многие годы Николай Васнецов был старшим и ведущим архитектором различных проектно-творческих объединений, последние три года работал главным специалистом инспектором отдела благоустройства муниципального казенного учреждения Можайского городского округа Московской области. Имеет медали за успешное строительство объектов городской инфраструктуры.

Ранее был назначен новый замглавы города по инвестициям, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Заниматься развитием областного центра будет Евгений Лосев. 40-летний Евгений Геннадьевич ранее год проработал гендиректором «Горводоканала» и был советником главы города.

Также осенью назначен новый председатель Смоленского областного суда. Им стал 54-летний Евгений Шепелин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 14 октября. До назначения Евгений Александрович работал в Саратове в должности и.о. председателя областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU