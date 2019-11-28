Мужчина погиб при пожаре в доме в Смоленской области
48-летний мужчина погиб при пожаре в доме в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его тело было обнаружено во время тушения огня.
ЧП произошло 28 ноября в районе полуночи в деревне Вощиловка. По словам спасателей, горел бревенчатый жилой дом. Огнеборцы пытались отстоять здание, но стихия оказалась сильнее.
В настоящее время специалисты разбираются в причинах случившегося. Одна из основных версий ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
Ранее Ледовый дворец на улице 25 Сентября в Смоленске проходит внеплановую проверку МЧС и прокуратуры. Поводом для визита инспекции стал инцидент, произошедший в спорткомплексе 13 ноября.
Напомним, в тренажерном зале на втором этаже начал тлеть кабель и произошло сильное задымление. Никто из посетителей и персонала учреждения не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU