2019-11-28T11:59:49+03:00
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в доме в Смоленской области

К ЧП могла привести неисправная отопительная печь
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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48-летний мужчина погиб при пожаре в доме в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его тело было обнаружено во время тушения огня.

ЧП произошло 28 ноября в районе полуночи в деревне Вощиловка. По словам спасателей, горел бревенчатый жилой дом. Огнеборцы пытались отстоять здание, но стихия оказалась сильнее.

В настоящее время специалисты разбираются в причинах случившегося. Одна из основных версий ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Ранее Ледовый дворец на улице 25 Сентября в Смоленске проходит внеплановую проверку МЧС и прокуратуры. Поводом для визита инспекции стал инцидент, произошедший в спорткомплексе 13 ноября.

Напомним, в тренажерном зале на втором этаже начал тлеть кабель и произошло сильное задымление. Никто из посетителей и персонала учреждения не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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