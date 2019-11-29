2019-11-29T09:20:40+03:00
Общество

В Смоленске начали работы по замене уличного освещения

Монтаж нового оборудования начался с Заднепровского района
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Фото: из архива администрации Смоленска.Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске начали работы по замене уличного освещения, сообщают представители городской администрации. Монтаж нового оборудования начался с Заднепровского района. В настоящее время светильники заменены на улицах Нижне-Лермонтовская, 12 лет Октября и др.

Напомним, ранее заключенный энэргосервисный контракт предполагает замену почти 15 тыс. светильников на энергоемкие. Новые фонари будут подстраиваться под конкретные условия, что позволит сделать улицы столицы региона более светлыми в темное время суток.

Раннее сообщалось, что первые изменения смоляне увидят уже в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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