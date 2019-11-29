Под Смоленском уничтожили более 22 тонн груш
Под Смоленском уничтожили более 22 тонн груш, сообщили специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Крупная партия фрукта следовала под видом акриловой смолы.
Транспортное средство, на котором перевозился груз, задержано.
- Установлено, что фрукт пытались ввезти в Россию с территории Республики Беларусь под видом товара прикрытия. Документы, подтверждающие качество фрукта, отсутствовали. Поэтому груши пришлось измельчить и утилизировать, - сообщили в Россельхознадзоре.
Ранее пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском. При остановке машины мужчина сильно занервничал, а после решил убежать от полицейских, но один из сотрудников ГИБДД догнал беглеца.
ИСТОЧНИК KP.RU