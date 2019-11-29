СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-29T07:05:57+03:00

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Под Смоленском уничтожили более 22 тонн груш, сообщили специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Крупная партия фрукта следовала под видом акриловой смолы.

Транспортное средство, на котором перевозился груз, задержано.

- Установлено, что фрукт пытались ввезти в Россию с территории Республики Беларусь под видом товара прикрытия. Документы, подтверждающие качество фрукта, отсутствовали. Поэтому груши пришлось измельчить и утилизировать, - сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском. При остановке машины мужчина сильно занервничал, а после решил убежать от полицейских, но один из сотрудников ГИБДД догнал беглеца.

ИСТОЧНИК KP.RU