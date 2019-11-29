СЕГОДНЯ 08:03 2019-11-29T08:03:00+03:00

Учреждение на 150 мест в деревне Алтуховка введено в эксплуатацию

Изменить размер текста: A A

Под Смоленском построили новый детский сад, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Учреждение на 150 мест в деревне Алтуховка полностью завершено и введено в эксплуатацию.

В настоящее время идет процесс передачи детского сада в областную собственность.

Дошкольное учреждение построено в короткие сроки, стоимость объекта оценивается в 122 млн рублей.

- Завершить все процедуры передачи и лицензирования планируется в кратчайшие сроки. В этот детский сад будут ходить ребята, как из близлежащих микрорайонов города Смоленска, так и населенных пунктов Смоленского района, - сообщили в администрации.

Ранее в Алтуховке появилась дорога, которая соединяет деревню с микрорайоном Киселевка. Новая дорога протяженностью в 328 метров обошлась в 18 млн рублей. Ее буквально сделали за сезон – 30 мая был заключен муниципальный контракт, в настоящее время все работы завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU