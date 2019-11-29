Жилой дом начал разрушаться после капремонта в Смоленске
Жилой дом №26 по улице Дзержинского начал разрушаться после капремонта в Смоленске, сообщает реготделение ОНФ. На фасаде здания появились многочисленные трещины, сырость в нижней части дома, ряд использованных материалов начал гнить и др.
Представители народного фронта уже обратились в профильные организации с требованием устранить выявленные недостатки.
Ранее ОНФ просило возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине, так как здание начинает разрушаться. О проблеме стало известно после проверки качества оказания медицинских услуг в поликлинике ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU