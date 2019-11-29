2019-11-29T12:36:51+03:00
Общество

Жилой дом начал разрушаться после капремонта в Смоленске

На фасаде здания образовались многочисленные трещины
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Фото: onf.ru.Фото: onf.ru.
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Жилой дом №26 по улице Дзержинского начал разрушаться после капремонта в Смоленске, сообщает реготделение ОНФ. На фасаде здания появились многочисленные трещины, сырость в нижней части дома, ряд использованных материалов начал гнить и др.

Представители народного фронта уже обратились в профильные организации с требованием устранить выявленные недостатки.

Ранее ОНФ просило возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине, так как здание начинает разрушаться. О проблеме стало известно после проверки качества оказания медицинских услуг в поликлинике ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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