Жилой дом начал разрушаться после капремонта в Смоленске

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-29T12:36:51+03:00

На фасаде здания образовались многочисленные трещины

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Жилой дом №26 по улице Дзержинского начал разрушаться после капремонта в Смоленске, сообщает реготделение ОНФ. На фасаде здания появились многочисленные трещины, сырость в нижней части дома, ряд использованных материалов начал гнить и др.

Представители народного фронта уже обратились в профильные организации с требованием устранить выявленные недостатки.

Ранее ОНФ просило возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине, так как здание начинает разрушаться. О проблеме стало известно после проверки качества оказания медицинских услуг в поликлинике ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU