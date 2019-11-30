СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-30T07:10:20+03:00

Накормлены будут более 18 тысяч учеников

Изменить размер текста: A A

В Смоленске школьникам выделят 100 млн рублей на бесплатное питание. На 15 млн рублей больше, чем годом ранее. Такое решение приняли депутаты горсовета на 58-й сессии.

Увеличение суммы связано с ростом количества учеников, отметил председатель органа местного самоуправления Юрий Сынкин. При этой обратил внимание, что народные избранники неоднократно «обращали внимание городской администрации на необходимость индексации расходов».

Таким образом, питание (завтраки и обеды) получат более 18 тысяч учеников. Стоимость одного завтрака для ученика начальной школы обойдется в 30 рублей. Обед для учеников-«льготников» с 1-го по 11-й классы – 40 рублей.

Ранее стало известно, что братьев и сестер будут зачислять в одну школу. Соответствующий закон добрила Госдума в третьем чтении.

Также в настоящее время завершаются работы по строительству пристройки к 33-й школе. До зимы рабочие планируют вывезти строительный мусор, посадить 30 кустов сирени и сделать газон. Ранее отмечалось, что введение в строй объекта позволит ликвидировать вторую смену в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU