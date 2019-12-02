В Смоленской области нашли ранее исчезнувшего мужчину
63-летний смолянин находится в больнице
Фото: ВКонтакте.
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В Смоленской области нашли ранее пропавшего 63-летнего мужчину. Информация о поисках появилась вечером 1 декабря в паблике «Главное в Рославле» ВКонтакте. Жителя Рославля по имени Евгений искали сутки. Поздно вечером 1 декабря он был обнаружен.
- Сейчас находится в больнице, состояние стабильное, - написала девушка в соцсети.
Ранее в Смоленске пропал молодой мужчина с татуировкой «За ВМФ». Смолянина искали несколько дней. Позднее появилась информация, что он обнаружен живым.
ИСТОЧНИК KP.RU