2019-12-04T06:31:06+03:00
Общество

В Смоленске мини башни крепостной стены установят в скверах

Металлические конструкции украсят бульвар 60 лет ВЛКСМ и переулок З. Космодемьянской
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске мини башни крепостной стены установят в скверах, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Металлические конструкции уже готовы и вот-вот украсят бульвар 60 лет ВЛКСМ и переулок З. Космодемьянской. Ранее два этих сквера были благоустроены в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».

А в конце октября дизайнеры показали новый облик Королевского бастиона. Согласно задумке, на Массовом поле разместятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе.

Также в настоящее время проходит опрос по выбору места для памятника Полкану – собаке, которую местные жители окрестили «защитником Смоленска».

ИСТОЧНИК KP.RU

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