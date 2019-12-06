СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-06T16:34:00+03:00

В регионе остается нерешенной проблема с ясельными группами – от полутора до трех лет

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В Смоленске два детских сада РЖД передали городу, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Речь идет об учреждениях в микрорайоне Сортировка и на Покровке. Решение принято в связи с нерешенной проблема с ясельными группами – от полутора до трех лет.

- С учетом того, что Смоленск крайне нуждается в организациях дошкольного образования, я дал указание главе города принять в муниципальную собственность ряд объектов, принадлежавших «РЖД», которые не являются при этом профильными, - заявил глава региона Алексей Островский во время рабочей поездки по города, состоявшейся накануне.

В планах руководителя сада на улице 12 лет Октября - увеличение числа воспитанников. Это планируют сделать за счет обустройства эвакуационных выходов. Сообщается, что на безопасность детей это не повлияет.

Также губернатор поручил отремонтировать детскую школу искусств и запустил два губернаторских проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU