2019-12-12T08:44:16+03:00
Общество

Место для памятника Полкану выбрали в Смоленске

Монумент собаке будет приближен к ее реальному размеру
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВК.Фото: ВК.
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Место для памятника Полкану выбрали в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Большинством голосов жители региона проголосовали за участок в начале аллеи на улице Октябрьской революции (после пешеходного перехода). В администрации говорят, что недалеко от этого места и умер Полкан.

Сообщается, что монумент собаке будет приближен к ее реальному размеру. После того, как будет утвержден эскиз, начнется сбор пожертвований. Ранее говорилось, что памятник будет выполнять функцию копилки, собранные средства пойдут на содержание бездомных животных.

Напомним, собака Полкан появилась в центре Смоленска осенью 2018 года. Животное обосновалось около здания городской администрации. Прежнее руководство города не стало выгонять 45-ти килограммового метиса и распорядилось, чтобы псу сделали будку. После местные жители назвали его защитником Смоленска: Полкан любил детей и держал нейтралитет с другими собаками. Несколько раз его пытались пристроить в семью, но пес «отвечал» отказом.

В начале ноября 2019 года Полкан был найден мертвым. Медики диагностировали у животного инфаркт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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