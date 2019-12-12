2019-12-12T13:59:49+03:00
Общество

Знаки-указатели для туристов начали устанавливать в Смоленске

Конструкции появляются у памятных мест и объектов историко-культурного наследия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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Знаки-указатели для туристов начали устанавливать в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Конструкции появляются у памятных мест и объектов историко-культурного наследия. Сообщается, что всего на улицах столицы региона будут установлены 40 указателей. Работы планируется завершить до 16 декабря.

В администрации говорят, что конструкции монтируют в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске».

Ранее жители города выбрали место для памятника умершему от инфаркта метису Полкану. Монумент разместят у начала пешеходной улицы Октябрьская революции через дорогу от Громовой башни.

Также стало известно, что в 2020 году Владимирскую набережную ждет ремонт. Планируется, подкрасить объект и отремонтировать освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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