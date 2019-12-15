2019-12-15T13:26:13+03:00
Общество

На федеральном ТВ покажут историю смоленского подростка Влада Бахова

Съемочная группа телеканала «Россия 1» провела расследование исчезновения мальчика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: vk.com/malahovrussia.Фото: vk.com/malahovrussia.
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В понедельник, 16 декабря, на федеральном ТВ покажут расследование пропажи смоленского подростка Влада Бахова. Съемочная группа телеканала «Россия 1» попыталась докопаться до истины. Журналисты программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» приехали в Смоленскую область, чтобы узнать, что произошло 9 месяцев назад в лесу Демидова на вечеринке «золотой» молодежи, а также как сегодня идет расследование уголовного дела.

Поиски подростка продолжались более трех месяцев, в них принимали участие более трех тысяч волонтеров.

- Почему 12 друзей Влада Бахова, которые были на вечеринке, а также их родители, хранят молчание, - задается вопросом Андрей Малахов. – И почему замначальника местной полиции «убегает» от нашего корреспондента на машине со скоростью 120 км/ч…

Журналисты проведут расследование в прямом эфире.

Напомним, Влад Бахов пропал весной 2019 года. На чужом Дне рождении парень ушел в лес и не вернулся. До настоящего времени о нем ничего не известно. Комментарии следователей по поводу случившегося можно почитать здесь.

Последний раз лес Демидовского района добровольцы прочесали 2 ноября. В поисках участвовали самые опытные участники отряда «Сальвар».

На федеральном ТВ покажут историю смоленского подростка Влада Бахова.Видео: vk.com/malahovrussia.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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