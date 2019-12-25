2019-12-25T07:34:57+03:00
Происшествия

Два человека погибли в жутком ДТП с фурой под Смоленском

Еще один человек травмирован
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два человека погибли в жутком ДТП с фурой под Смоленском.Два человека погибли в жутком ДТП с фурой под Смоленском.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два человека погибли в жутком ДТП с фурой под Смоленском. Авария произошла в 17.37 24 декабря на трассе М1 в Кардымовском районе.

- На ликвидацию последствий столкновения «пятнашки» и фуры Mercedes выезжала автоцистерна и 4 огнеборца, - сообщает региональное МЧС.

В результате столкновения машин погибли водитель и один из пассажиров легковушки, еще один пассажир получил травмы.

Позднее на парковке ТЦ «Макси» на ходу загорелся автомобиль. Пользователи соцсетей рассказали, что во время ЧП толпа зевак снимала происходящее на фото и видео и только единицы принесли огнетушитель. А на улицах Шевченко и Толмачева неизвестные разбили припаркованные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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