СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-26T12:34:59+03:00

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Смоленские полицейские разыскивают очевидцев ДТП с двумя погибшими. Авария произошла утром 30 ноября на 67-м километре автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» под Дорогобужем. Столкнулись «ГАЗ» и «Шкода».

- В результате ДТП два пассажира автомобиля «ГАЗ 33110», женщины 1957 и 1980 годов рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир и водитель «Шкоды Октавиа» получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Очевидцев ДТП просят связаться со следователем по телефонам - 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

Ранее машина загорелась на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. А другая после заправки. Владелец транспорта решил самостоятельно заправить своего железного коня, после чего, сев в него, услышал хлопок, а обернувшись, увидел, что багажник охвачен огнем. Спасти машину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU