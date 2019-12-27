2019-12-27T09:09:11+03:00
Происшествия

В Смоленске ночью сгорела Lada

Машина получила сильные повреждения: выгорел мотор и салон
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске ночью сгорела Lada, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около пяти утра 27 декабря на улицу Нормандия-Неман.

Огонь удалось быстро затушить, но машина получила сильные повреждения: у нее выгорел моторный отсек и частично салон, огнем повреждена передняя часть автомобиля и лобовое стекло. Причина произошедшего устанавливается специалистами.

Ранее другой автомобиль загорелся на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. А еще один вспыхнул после заправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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