В Смоленске ночью сгорела Lada
Машина получила сильные повреждения: выгорел мотор и салон
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске ночью сгорела Lada, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около пяти утра 27 декабря на улицу Нормандия-Неман.
Огонь удалось быстро затушить, но машина получила сильные повреждения: у нее выгорел моторный отсек и частично салон, огнем повреждена передняя часть автомобиля и лобовое стекло. Причина произошедшего устанавливается специалистами.
Ранее другой автомобиль загорелся на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. А еще один вспыхнул после заправки.
ИСТОЧНИК KP.RU