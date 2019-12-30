В Смоленске столкнулись внедорожник и фура
Пятидверная "Нива" "залетела" под "Сканию"
Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске на проспекте Гагарина столкнулись внедорожник и фура, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло напротив областной больницы утром 30 декабря.
Очевидцы сообщают, что "Нива" попала под "Сканию". К счастью, обошлось без пострадавших, пишут свидетели аварии. На улице образовалась пробка. Движение затруднено.
Ранее в Смоленске сбили 8-летнюю девочку. Ребенок получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU