В Смоленской области изменится расписание поездов «Витебск – Рудня»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-30T11:45:32+03:00

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В Смоленской области изменится расписание поездов по маршруту Витебск – Рудня, сообщает пресс-служба МЖД. Корректировки в расписании произойдут 2, 7, 13 и 20 января 2020 года.

- Поезда №6643 (отправлением в 17:13 из Витебска) и №6646 (в 19:10 из Рудни), которые выполняют рейсы по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям, также выйдут на маршруты 2 (четверг) и 7 (вторник) января. 13 и 20 января (понедельники) они выполнят укороченные рейсы только между станциями Витебск и Заольша. Изменения внесены по просьбе Белорусской железной дороги для удобства пассажиров, - сообщили представители компании.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

Ранее также были внесены изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

А о корректировках в движении муниципальных автобусов можно ознакомиться здесь, междугородних - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU